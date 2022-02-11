Ситуация до сих пор остается напряженной. Об этом в эфире 24 канала сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
Важно Очередное давление или новая подлость России: что известно о блокировке Черного и Азовского морей
Россия поступила очень необдуманно по отношению к себе
Он считает, что маневр с Азовским морем был классической российской глупостью. Ведь государство-оккупант перекрыло судоходство не только для украинских портов, но и для собственных.
Этим они выстрелили себе в ногу, ведь заблокировали собственное судоходство. Возможно, кто-то понял (ситуацию – 24 канал) и ее изменили. У них были слишком необдуманные действия относительно себя,
– подчеркнул Бабин.
По его словам, в этой ситуации есть несколько измерений. Первое – экономическое, политическое, информационное давление, которое Россия оказывает с помощью таких дерзких перекрытий. Она будет наблюдать реакцию международного сообщества, Евросоюза, Черноморских стран.
Второе измерение – чисто формальное. Речь идет о подготовке к так называемым учениям, о которых заявляла Россия. Государство-оккупант стянуло почти все боеспособные суда собственных военно-морских сил: ракетные, десантные, подводные лодки.
Бабин рассказал об опасных маневрах России в Черном и Азовском морях: смотрите видео
Маневры России – очень опасны
В настоящее время, как отметил Бабин, в акватории Азовского и Черного морей – беспрецедентное количество российского флота. "Это нагнетание. Конечно те маневры, которые она (Россия – 24 канал) совершает, очень опасны", – добавил он.
Именно отработка этих маневров – это тренировка для дальнейшей агрессии против Украины. Другой цели этих маневров нет,
– заметил экс-представитель президента Украины в Крыму.
Ситуация в Черном и Азовском морях: главное
- Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны, в повестке которого – попытка Кремля перекрыть Черное и Азовское моря.
- Сегодня, 11 февраля, Госпогранслужба сообщила, что государство-агрессор разблокировало доступ к нашим портам в Азовском море. О Черном море там сообщили, что не имеют такой информации.
- Своими маневрами Россия практически полностью заблокировала все морские пути к украинским портам и ограничила бы маршруты для большей части торговых судов. Движение было бы возможно только в обход, поскольку никаких коридоров Россия не предусмотрела.
- В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест. Сейчас наша страна привлекает международных партнеров, чтобы скоординированно ответить России.