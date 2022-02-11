Ситуация до сих пор остается напряженной. Об этом в эфире 24 канала сообщил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

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Россия поступила очень необдуманно по отношению к себе

Он считает, что маневр с Азовским морем был классической российской глупостью. Ведь государство-оккупант перекрыло судоходство не только для украинских портов, но и для собственных.

Этим они выстрелили себе в ногу, ведь заблокировали собственное судоходство. Возможно, кто-то понял (ситуацию – 24 канал) и ее изменили. У них были слишком необдуманные действия относительно себя,

– подчеркнул Бабин.

По его словам, в этой ситуации есть несколько измерений. Первое – экономическое, политическое, информационное давление, которое Россия оказывает с помощью таких дерзких перекрытий. Она будет наблюдать реакцию международного сообщества, Евросоюза, Черноморских стран.

Второе измерение – чисто формальное. Речь идет о подготовке к так называемым учениям, о которых заявляла Россия. Государство-оккупант стянуло почти все боеспособные суда собственных военно-морских сил: ракетные, десантные, подводные лодки.

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Маневры России – очень опасны

В настоящее время, как отметил Бабин, в акватории Азовского и Черного морей – беспрецедентное количество российского флота. "Это нагнетание. Конечно те маневры, которые она (Россия – 24 канал) совершает, очень опасны", – добавил он.

Именно отработка этих маневров – это тренировка для дальнейшей агрессии против Украины. Другой цели этих маневров нет,

– заметил экс-представитель президента Украины в Крыму.

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