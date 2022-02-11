Ситуація досі залишається напруженою. Про це в ефірі 24 каналу повідомив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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Росія вчинила дуже необдумано щодо себе

Він вважає, що маневр із Азовським морем був класичною російською дурістю. Адже держава-окупантка перекрила судноплавство не лише для українських портів, але й для власних.

Цим вони вистрілили собі в ногу, адже заблокували власне судноплавство. Можливо, хтось зрозумів (ситуацію – 24 канал) і її змінили. В них були занадто необдумані дії щодо себе,

– наголосив Бабін.

За його словами, в цій ситуації є кілька вимірів. Перший – економічний, політичний, інформаційний тиск, який Росія здійснює за допомогою таких зухвалих перекриттів. Вона спостерігатиме за реакцією міжнародної спільноти, Євросоюзу, Чорноморських країн.

Другий вимір – суто формальний. Мовиться про підготовку до так званих навчань, про які заявляла Росія. Держава-окупантка стягнула майже всі боєздатні судна власних військово-морських сил: ракетні, десантні, підводні човни.

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Маневри Росії – дуже небезпечні

Наразі, як зауважив Бабін, в акваторії Азовського та Чорного морів – безпрецедентна кількість російського флоту. "Це нагнітання. Звісно, ті маневри, які вона (Росія – 24 канал) здійснює, дуже небезпечні", – додав він.

Саме відпрацювання цих маневрів – це тренування для подальшої агресії проти України. Іншої мети цих маневрів немає,

– зауважив експредставник президента України в Криму.

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