Выстрелом в голову закончился конфликт между военными на Донетчине

Трагедия произошла 27 июля в воинской части в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области. Между военными возник конфликт, в результате которого солдат убил старшего сержанта выстрелом из автомата в голову.

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Объединенных сил.

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По информации ведомства, во время ссоры солдат поставил предохранитель автомата АКС-74 в режим одиночных выстрелов и произвел выстрел в голову сержанта, в результате чего тот скончался на месте.

Во время допроса подозреваемый признался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура сообщила злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.