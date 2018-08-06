Пострілом у голову завершився конфлікт між військовими на Донеччині
Трагедія сталась 27 липня у військовій частині в місті Соледар Бахмутськаго району Донецької області. Між військовими виник конфлікт, у результаті якого солдат вбив старшого сержанта пострілом із автомата в голову.
Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Об’єднаних сил.
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За інформацією відомства, під час сварки солдат поставив запобіжник автомата АКС-74 у режим одиночних пострілів та здійснив постріл у голову сержанта, внаслідок чого той помер на місці.
Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої покази у ході слідчого експерименту,
– йдеться у повідомленні прокуратури.
Прокуратура повідомила зловмиснику про підозру у вчиненні умисного вбивства, щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.