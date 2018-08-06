14:22
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Пострілом у голову завершився конфлікт між військовими на Донеччині

327 Читать новость на русском
Пострілом у голову завершився конфлікт між військовими на Донеччині
Пострілом у голову завершився конфлікт між військовими на Донеччині / Фото з відкритих джерел

Трагедія сталась 27 липня у військовій частині в місті Соледар Бахмутськаго району Донецької області. Між військовими виник конфлікт, у результаті якого солдат вбив старшого сержанта пострілом із автомата в голову.

Про це повідомила прес-служба Військової прокуратури Об’єднаних сил.

Читайте також: У Лисичанську група п'яних палкою забила до смерті військового ЗСУ

За інформацією відомства, під час сварки солдат поставив запобіжник автомата АКС-74 у режим одиночних пострілів та здійснив постріл у голову сержанта, внаслідок чого той помер на місці.

Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєному вбивстві та підтвердив свої покази у ході слідчого експерименту,
– йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура повідомила зловмиснику про підозру у вчиненні умисного вбивства, щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: Кримінальні новини Новини Донецька Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сьогодні, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
сьогодні, 08:45 Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу
Ольга Черненко
Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
сьогодні, 08:01 Футбол і Феміда: коли немає гри, говорять про арбітрів
Блог Медіа
Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
5 серпня, 21:00 Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники
Олександра Устінова
Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
5 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
У Росії по-звірячому вбили відомого актора, який намагався змінити стать, – ЗМІ
 31 березня , 17:52
У Росії зарізали популярного музиканта Дмитра Калініна
 4 січня , 23:51
Ревнивий чоловік у Києві шваброю забив свою дружину до смерті
 21 листопада 2017 , 17:05
В Італії з ножами напали на вболівальників київського "Динамо"
 23 листопада 2016 , 15:08
Міліція відкрила понад 400 проваджень про порушення на місцевих виборах
 28 жовтня 2015 , 17:20
Суд може зайнятися "чорною бухгалтерією" регіоналів уже в жовтні
 30 вересня 2016 , 19:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук