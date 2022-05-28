Выстрелы в Одесской области: в ОВА просят не паниковать и не мешать ВСУ оттачивать мастерство

В Одесской ОВА призвали не паниковать из-за выстрелов, которые можно услышать ночью, а иногда и днем. Там подчеркнули – это украинские военные отрабатывают мастерство.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он призвал местных жителей не паниковать.

Интересно Россия "начудила" в Черном море и заставляет Украину разминировать, - Братчук

Ночь в области прошла без обстрелов

Сергей Братчук рассказал, что в Одессе и области ночь прошла спокойно и без вражеских обстрелов. Однако подчеркнул, что звуки выстрелов, которые слышат местные, не являются причиной для паники. Братчук отметил, что это Силы обороны Одесщины выполняют боевые задания.

Не забывайте, что не нужно мешать Вооруженным Силам Украины оттачивать свое профессиональное мастерство. Наши Силы обороны продолжают выполнять соответствующие боевые задания,

– подчеркнул Братчук.

Ситуация в Черном море

Представитель Одесской ОВА отметил, что Россия объявила о якобы гуманитарных коридорах для гражданского судоходства в Черном море. Однако страна-агрессорка нарушает все нормы международного морского права, ведь вражеские корабли продолжают блокировать гражданские суда в Черном и Азовском морях. Кроме того, Россия превратила моря в зону ведения боевых действий.

Братчук подчеркнул, что Россия не может быть гарантом безопасности для гражданских судов, ведь с первого дня полномасштабного вторжения страна-оккупант цинично нарушает все нормы международного права.

Сергей Братчук подчеркнул, что в акватории Черного моря находятся, по меньшей мере, 2 носителя крылатых ракет. Суммарный залп этих носителей – 16 ракет. Поэтому спикер ОВА предупредил, что риск нанесения ракетных ударов по Одесщине остается высоким.

Российские мины в Черном море

Накануне Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что, по оценкам западных экспертов, в Черном море сейчас может быть от 400 до 600 мин. Как отметил спикер Одесской ОВА, кафиры требуют от Украины разблокировки моря и хотят, чтобы именно мы разминировали его. Однако за заминирование ответственна именно Россия.

Гражданские суда, в том числе в порту Одессы, фактически стали заложниками из-за российской агрессии. Однако страна-агрессорка не устает винить в этом Украину.

Интересно – комментарий Братчука о ситуации в Черном море: смотрите видео