Выступаю за военное, – Костенко объяснил, почему чрезвычайного положения может быть мало

СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на территории Украины. Однако его принятия может оказаться недостаточно.

Об этом в эфире 24-го канала рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко. Он отметил, что решение народные депутаты должны принять на внеочередном заседании 23 февраля.

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Депутат пояснил, что в случае введения чрезвычайного положения у государства будет право на ограничения – говорится о вероятном введении комендантского часа, проверке документов и лиц, которые пересекают границу.

Все, что называют военным или чрезвычайным — это все об ограничениях прав человека для увеличения обороноспособности и безопасности,

– сказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности.

Голоса найдутся, – Костенко

В ответ на вопрос о том, примет ли парламент решение Совета нацбезопасности и обороны, Роман Костенко сказал: "Да, думаю, что найдутся".

"Я, конечно, выступаю за военное положение, потому что чрезвычайное – это больше о внутренних угрозах. В законе четко прописано, что оно вводится в случае чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф или в случае покушения на свержение конституционного строя", – сказал народный депутат.

Сейчас перед Украиной есть внешняя угроза – Россия. По мнению Костенко, вопрос о правовом режиме военного положения должен касаться хотя бы Луганской, Донецкой и некоторых приграничных областей.

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"На это оно и военное состояние, чтобы вводить его, когда есть внешняя угроза. То, что нужно вводить какое-то состояние – 100%. Для того чтобы сохранить жизнь людей и дать военным возможность лучше работать на этих территориях", – отметил Роман Костенко.

Роман Костенко о чрезвычайном положении в Украине: смотрите видео

Чрезвычайное состояние в Украине: коротко