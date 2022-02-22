Президент прокомментировал ситуацию с безопасностью и обороной в Украине. Он сказал, что следует позаботиться об армии и других военных формированиях защитников.

К теме Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

Призыв резервистов

Зеленский сообщил, что подготовил указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет лишь о гражданах, которых зачислили в оперативный резерв.

Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке,

– сказал президент.

Обратите внимание! Первое обращение 22 февраля Зеленский записал ночью после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Его созвали после того, как Россия признала независимость псевдореспублик на оккупированных ею территориях.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Обращение Зеленского: основные тезисы