Президент прокоментував безпекову та оборонну ситуацію в Україні. Він сказав, що слід подбати про армію та інші військові формування захисників.

До теми Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період

Призов резервістів

Зеленський повідомив, що підготував указ про призов резервістів в особливий період. Мовиться лише про громадян, яких зарахували до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці,
– сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Звернення Зеленського: основні тези