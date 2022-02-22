Президент прокоментував безпекову та оборонну ситуацію в Україні. Він сказав, що слід подбати про армію та інші військові формування захисників.

До теми Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період

Призов резервістів

Зеленський повідомив, що підготував указ про призов резервістів в особливий період. Мовиться лише про громадян, яких зарахували до оперативного резерву.

Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці,

– сказав президент.

Зверніть увагу! Перше звернення 22 лютого Зеленський записав вночі після засідання Ради національної безпеки та оборони. Його скликали після того, як Росія визнала незалежність псевдореспублік на окупованих нею територіях.

Звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Звернення Зеленського: основні тези