Програма економічного патріотизму буде додатковим стимулом для локалізації українського виробництва. Про це президент заявив у своєму відеозверненні до українців 22 лютого, інформує 24 канал.

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Стимули для залучення грошей населення у бізнес та банківську систему

Цільові програми підтримки окремих галузей,

зменшення податкового навантаження на бізнес,

обмеження перевірок,

зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на АЗС.

Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці. Зараз всім українським політикам час бути державними діячами, відкинути свої амбіції заради нашої держави,

– наголосив Зеленський.

23 лютого президент зустрінеться з 50 представниками великого бізнесу. Він наголосив, що вони мають залишатися на батьківщині та захищати її економіку так само як військові захищають територію.

Дивіться відеозвернення президента:

Головні тези зі звернення Зеленського