Программа экономического патриотизма будет дополнительным стимулом для локализации украинского производства. Об этом президент заявил в своем видеообращении к украинцам 22 февраля, информирует 24 канал.
Актуально Байден выступил с обращением относительно Украины: основные тезисы
Стимулы для привлечения денег населения в бизнес и банковскую систему
- Целевые программы поддержки отдельных отраслей;
- уменьшение налоговой нагрузки на бизнес;
- ограничение проверок;
- снижение НДС на бензин и дизель, что уменьшит цены на АЗС.
Наша цель – обретение экономической независимости, особенно в энергетике. Сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями, отбросить свои амбиции ради нашего государства,
– подчеркнул Зеленский.
23 февраля президент встретится с 50 представителями крупного бизнеса. Он подчеркнул, что они должны оставаться на родине и защищать ее экономику, так же как военные защищают территорию.
Смотрите видеообращение президента:
Главные тезисы из обращения Зеленского
- Глава государства объявил призыв резервистов. Ведь из-за российской угрозы следует доукомплектовать Вооруженные Силы Украины.
- Потребности во всеобщей мобилизации пока нет.
- Украинцам следует быть сильными и не падать духом, однако "если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем".
- Завершение в Украине войны является безальтернативным. При этом площадка или формат дипломатических переговоров играют второстепенную роль.