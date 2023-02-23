Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. Он подчеркнул, что Путин в начале речи ныл, что "Запад - плохой", потом хвастался, что с российской "экономикой все прекрасно". А еще решил "купить" украинок на оккупированных территориях, выплачивая им "материнский капитал".

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Построят какие-то бараки

По его словам, Путин еще многое наобещал. В частности, аренду жилья для сотрудников ВПК.

Неясно, что это будет. Либо возвращается советская система распределения жилья, либо им построят какие-то бараки,

– добавил журналист.

По его словам, Путин также пообещал льготы ветеранам войны, которые позволят им заниматься бизнесом.

"В ответ на это предложение Путина губернатор Новгородской области заявил, что на главной площади в Новгороде продавать сосиски никому нельзя, а ветеранам он позволит. Приблизительно на такой уровень поддержки и могут рассчитывать ветераны войны", - считает Олевский.

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Россия начнет печатать деньги

Кремлевский диктатор тоже долго рассказывал, что российская "экономика устояла". Но по мнению западных экономистов, она растет в 3 раза медленнее мировой, и это ужасный показатель. А бюджет 2023 года скорее всего будет дефицитным.

Решить эту проблему можно 2 способами: займами и инфляцией. Но с займами проблема, потому что Россия под санкциями. Следовательно, начнут печатать деньги. Тогда люди, которые покупали на свою зарплату 2 пучка моркови, смогут купить 3 огрызка,

– подчеркнул он.

По его мнению, до конца года будет ясно, насколько еда станет проблемой для россиян. За год расходы на еду в некоторых регионах выросли вдвое. В некоторых – на 50%.

"Это очень большая цифра. И потому слова Путина об экономике прозвучали как звенящая пустота", – добавил Тимур Олевский.

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