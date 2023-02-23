Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. Он подчеркнул, что Путин в начале речи ныл, что "Запад - плохой", потом хвастался, что с российской "экономикой все прекрасно". А еще решил "купить" украинок на оккупированных территориях, выплачивая им "материнский капитал".
Смотрите также "А где сосиски раздают?": россияне сбежались на путинский шабаш из-за еды
Построят какие-то бараки
По его словам, Путин еще многое наобещал. В частности, аренду жилья для сотрудников ВПК.
Неясно, что это будет. Либо возвращается советская система распределения жилья, либо им построят какие-то бараки,
– добавил журналист.
По его словам, Путин также пообещал льготы ветеранам войны, которые позволят им заниматься бизнесом.
"В ответ на это предложение Путина губернатор Новгородской области заявил, что на главной площади в Новгороде продавать сосиски никому нельзя, а ветеранам он позволит. Приблизительно на такой уровень поддержки и могут рассчитывать ветераны войны", - считает Олевский.
Какое состояние экономики в России: смотрите видео
Россия начнет печатать деньги
Кремлевский диктатор тоже долго рассказывал, что российская "экономика устояла". Но по мнению западных экономистов, она растет в 3 раза медленнее мировой, и это ужасный показатель. А бюджет 2023 года скорее всего будет дефицитным.
Решить эту проблему можно 2 способами: займами и инфляцией. Но с займами проблема, потому что Россия под санкциями. Следовательно, начнут печатать деньги. Тогда люди, которые покупали на свою зарплату 2 пучка моркови, смогут купить 3 огрызка,
– подчеркнул он.
По его мнению, до конца года будет ясно, насколько еда станет проблемой для россиян. За год расходы на еду в некоторых регионах выросли вдвое. В некоторых – на 50%.
"Это очень большая цифра. И потому слова Путина об экономике прозвучали как звенящая пустота", – добавил Тимур Олевский.
Выступление Путина 21 февраля: мнения аналитиков
- Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что абзац о приостановлении участия России в договоре о сокращении наступательного вооружения должен быть в первой части выступления Путина, а появился в конце. И это означает, что текст речи был скорректирован по итогам визита Байдена в Киев. Ведь Путину нужно было хоть как-то ответить.
- Журналисты BBC решили проверить главные заявления Путина во время его речи. Он заявил, что российская экономика сократилась меньше, чем ожидалось. Но это сокращение все еще делает ее страной с наихудшими показателями в списке МВФ.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что выступление Путина перед федеральным собранием стало настоящим крахом на фоне приезда Джозефа Байдена в Киев и его речи. По его словам, Байден раздавил Путина, потому что приехал в Киев и этим обнулил выступление Путина, потому что это поступок. Было наглядно видно, кто есть кто.