Видео с российского шабаша разлетелось по сети, сообщает 24 канал. Ведущая Екатерина Соляр в эфире потролила ничтожество россиян.

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"Мы все ждали, когда холодильник победит телевизор. В холодильнике стало пусто, но телевизор он почему-то не победил", – иронически прокомментировала ведущая.

Где хот-доги

На выступление Владимира Путина россиян зазывали едой – развернули так называемую полевую кухню, где раздавали гречку и, вероятно, тушенку. Но все охотились за сосисками.

"А сосиски где?" – суетился среди толпы с наболевшим вопросом мужчина.

Конечно, пустую гречку есть не вариант, а голод – не тетка. Вместо этого можно было принять участие в конкурсе по плетению маскировочной сетки.

"Меня больше задело название "народный фронт", написанное у них на одежде. Мне кажется, подобная партия была в Украине", – отметила Соляр "униформу" присутствующих.

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Еда кончилась быстро – можно идти домой

В 13:30 весь шабаш закончился. Такие детали "слила" женщина, которая пыталась записать видео.

"Люди замерзли, чая нет, гречка закончилась, хот-доги тоже. Люди массово все идут. На камеру боятся сказать, идут в сторону метро, но сказать правду боятся", – за кадром объяснила автор видео.

Кстати, ее уже прозвали "иноагентом" и что она приехала из Украины, чтобы специально проникнуть на "Лужники", сказала в эфире Екатерина Соляр.

В туалет – нельзя

Неудивительно, что россияне спешили покинуть "Лужники". Наверное, очень хотелось в туалет. Ибо до выступления бункерного деда никого с мест не выпускали. А зря: туалет – лучшее место, где следует слушать такие "речи".

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