Відео з російського шабашу розлетілось мережею, повідомляє 24 канал. Ведуча Катерина Соляр в ефірі потролила нікчемність росіян.

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"Ми все чекали, коли холодильник переможе телевізор. В холодильнику стало пусто, але телевізор він чомусь не переміг", – іронічно прокоментувала ведуча.

Де хот-доги

На виступ Владіміра Путіна росіян заманювали їжею – розгорнули так звану польову кухню, де роздавали гречку та, ймовірно, тушонку. Але всі полювали за сосисками.

"А сосиски де?" – метушився серед натовпу з наболілим питанням чоловік.

Звісно, порожню гречку їсти такий собі варіант, а голод – не тітка. Натомість можна було взяти участь у конкурсі з плетіння маскувальної сітки.

"Мене більше зачепила назва "народний фронт", яка написана у них на одязі. Мені здається, подібна партія була в Україні", – відзначила Соляр "уніформу" присутніх.

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Їжа скінчилася швидко – можна йти додому

О 13:30 весь шабаш закінчився. Такі деталі "злила" жіночка, яка намагалася записати фінальне відео.

"Люди змерзли, чаю немає, гречка закінчилася, хот-доги теж. Люди масово всі йдуть. На камеру бояться сказати, йдуть у бік метро, але сказати правду бояться", – за кадром пояснила авторка відео.

До речі, її вже прозвали "іноагентом" і що вона приїхала з України, аби навмисно проникнути на "Лужники", сказала в ефірі Катерина Соляр.

До туалету – зась

Не дивно, що росіяни квапилися залишити "Лужники". Мабуть, дуже хотілося до вітру. Бо до виступу бункерного діда нікого зі своїх місць не випускали. А дарма: туалет – найкраще місце, де варто слухати такі "рєчі".

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