Так, детей заставили благодарить одного из оккупантов, которого называли "дядя Юра". Ведущие уверяли, что он их спас. Хотя на самом деле Россия разбомбила Мариуполь, убив тысячи его жителей, в том числе и детей. 24 Канал.

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Девочка забыла слова

Очевидно, что шабаш проходил по спланированному сценарию. Похоже, детей заставили участвовать в этом.

В частности, одна из девочек начала говорить так называемые "слова благодарности" и замнулась. Она вернулась к ведущему и сказала, что "немного подзабыла" слова. Впрочем, ведущая в этот момент перебила ребенка, отметив, что он стесняется.

Дальше детей заставили обнимать "дядю Юру". Ведущие цинично называли оккупанта "ангелом".

Сколько детей похитили из Мариуполя

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что захватив украинские территории, россияне получили доступ к детям, оставшимся без родителей. По его подсчетам, Россия похитила не менее 1300 детей только из Мариуполя. Массовый вывоз начался в апреле 2022 года.

Большинство этих детей по сокращенной процедуре, введенной Россией, уже усыновлено. Отыскать их к победе сложно, поскольку даже у офиса украинского омбудсмена нет доступа.