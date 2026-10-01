"Весь мир ждет ее": в Кремле анонсировали "очень важное" выступление Путина

1 октября Владимир Путин примет участие в ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Ожидается, что российский диктатор выступит с каким-то весьма весомым заявлением.

По крайней мере, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Что известно о выступлении Путина на Валдае?

Это выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которого ждет весь мир,

– подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что участники и наблюдатели ожидают от президента очень важных заявлений.

Он уточнил, что выступление Путина на заседании клуба "Валдай" состоится после 16:00 по московскому времени.

Во время общения с журналистами Песков сделал еще несколько заявлений. По его словам, представители США и России продолжают обсуждать перспективы возможного экономического сотрудничества.

В то же время, пояснил чиновник, США, как и ранее, связывают возобновление экономического сотрудничества с Россией с урегулированием ситуации в Украине

Песков заявил, что Украина не приблизилась к переговорам с Москвой, а Европа якобы продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса.

Напомним, Путин во время выступления перед депутатами Госдумы сделал ряд заявлений о экономике России, войне против Украины и оккупированных украинских территориях.

Он заявил, что Россия якобы не нуждается в помощи извне и располагает достаточными ресурсами для развития.

Также Путин в очередной раз назвал оккупацию украинских территорий якобы "законным выбором" их жителей.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости укреплять безопасность России и заверил, что страна якобы сможет гарантировать ее на многие поколения.