Принаймні про це сказав його прессекретар Дмитро Пєсков.

Що відомо про виступ Путіна на Валдаї?

Це той виступ, один із кількох щорічних виступів президента, на який чекає весь світ,

– підкреслив речник Кремля.

Пєсков також додав, що учасники та спостерігачі очікують від президента дуже важливих заяв.

Він уточнив, що виступ Путіна у засіданні клубу "Валдай" відбудеться після 16:00 за московським часом.

Під час спілкування з журналістами Пєсков зробив ще кілька повідомлень. За його словами, представники США та Росії продовжують обговорювати переспективи можливої економічної співпраці.

Водночас, пояснив чиновник, США, як і раніше, пов'язують відновлення економічної співпраці з Росії з українським врегулюванням

Пєсков заявив, що Україна не стала ближче до переговорів з Москвою, а Європа нібито продовжує заважати поновленню переговорного процесу.

Нагадаємо, Путін під час виступу перед депутатами Держдуми зробив низку заяв про економіку Росії, війну проти України та окуповані українські території.

Він заявив, що Росія нібито не потребує допомоги ззовні та має достатньо ресурсів для розвитку.

Також Путін вкотре назвав окупацію українських територій нібито "законним вибором" їхніх жителів.

Крім того, російський лідер заявив про необхідність посилювати безпеку Росії та запевнив, що країна нібито зможе гарантувати її на багато поколінь.