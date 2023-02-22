Сравнили с трупом: В ISW показали, как на речь Путина отреагировали российские "лидеры мнений"

Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением перед федеральным собранием. Впрочем, его маразматический рассказ с удовольствием слушали далеко не все. Более того, большое количество российских "лидеров мнений" вообще раскритиковали диктатора.

Так, многие российские милблогеры осудили то, что Путин не использовал свою речь для продвижения новых военных целей, определения новых мер для поддержки войны или привлечения российских властей к ответственности за многочисленные военные неудачи. Об этом говорится в аналитическом отчете ISW.

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Обращение раскритиковали, а Путина сравнили с трупом

Аналитики отметили, что некоторые милблогеры, ранее связанные с Кремлем, а также оккупационные чиновники, присутствующие на речи лично, выразили положительную или нейтральную поддержку рассмотрению Путиным войны как конфликта против Запада, приостановку участия России в СНВ и поддержку квазиреспублик Донбасса.

Однако другие милблогеры раскритиковали обращение бункерного президента как шаблонное и без значимых действий. В частности, террорист Игорь Гиркин заявил, что Путин не сказал ничего существенного в течение 40 минут, миновал военные поражения и неудачи России, а еще экономический спад, и не смог привлечь к ответственности российских чиновников.

Гиркин также выразил разочарование тем, что Путин не использовал обращение для официального признания войны, объявления следующих целей или противодействия западным санкциям.

Между тем другой милблогер утверждал, что приостановление участия России в СНВ является политически символическим, но жаловался, что это не улучшит ситуацию России на поле боя, призвал препятствовать поставкам западной военной помощи в Украину.

Третий милблогер сравнил Путина с трупом и повторил много жалоб Гиркина по поводу ответственности и действий. Другие милблогеры также отметили необходимость решительных действий и призвали Россию содействовать росту и продвижению военачальников, продемонстрировавших историю решительных действий на поле боя,

– отметили в ISW.

Главарь "вагнеровцев" Пригожин утверждал, что якобы не смотрел речь в прямом эфире, ведь был слишком занят обеспечением сил ЧВК амуницией, необходимой для продолжения эффективных боевых действий в Украине.

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