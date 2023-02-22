В эфире 24 Канала показали видео, на котором российские подхалимы-пропагандисты распевают восторженные оды бункерному диктатору, у которого "все идет по плану". Оказалось, что и экономика России набирает "невиданные темпы", вот только стоит уточнить в каком направлении.

В своем выступлении между покашливаниями Владимир Путин заявил, что россияне смогут оградить своих детей "от деградации и вырождения", но очевидно, что для них уже давно все потеряно.

Очевидно всем, кроме путинских прихвостов, которые взывают на российских телеканалах о том, что в речи Путина они увидели "уверенного лидера, у которого все идет по плану и все под контролем". Если план Путина заключается в полной изоляции России, военном поражении на поле боя и физическом уничтожении своего народа, то действительно все идет по плану.

"Экономический взлет"

Более того, пропагандистский маразм дошел до того, что в России начали видеть экономические взлеты и развитие экономики прямо бешеными темпами.

Однако и на этих заявлениях пропагандисты не остановились и гордо заявили, что они нацелены победить не Украину, а Америку.

Война с Америкой не будет такой, как "специальная военная операция",

– грозятся в России.

Однако против фактов российская пропагандистская машина бессильна. Секретарь РНБО Алексей Данилов сообщил, что так называемое "большое наступление" россиян продолжается уже восьмой или десятый день, однако успехов на фронте у окупантов нет. На пяти направлениях, по которым наступает враг, никаких достижений они не получили. Возникает логичный вопрос: "Какую же "мощь и отвагу" они собрались демонстрировать в войне с Америкой?".

Пропагандисты нахваливают выступление Путина: смотреть видео

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