В эфире 24 Канала показали видео, на котором российские подхалимы-пропагандисты распевают восторженные оды бункерному диктатору, у которого "все идет по плану". Оказалось, что и экономика России набирает "невиданные темпы", вот только стоит уточнить в каком направлении.
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В своем выступлении между покашливаниями Владимир Путин заявил, что россияне смогут оградить своих детей "от деградации и вырождения", но очевидно, что для них уже давно все потеряно.
Очевидно всем, кроме путинских прихвостов, которые взывают на российских телеканалах о том, что в речи Путина они увидели "уверенного лидера, у которого все идет по плану и все под контролем". Если план Путина заключается в полной изоляции России, военном поражении на поле боя и физическом уничтожении своего народа, то действительно все идет по плану.
"Экономический взлет"
Более того, пропагандистский маразм дошел до того, что в России начали видеть экономические взлеты и развитие экономики прямо бешеными темпами.
Однако и на этих заявлениях пропагандисты не остановились и гордо заявили, что они нацелены победить не Украину, а Америку.
Война с Америкой не будет такой, как "специальная военная операция",
– грозятся в России.
Однако против фактов российская пропагандистская машина бессильна. Секретарь РНБО Алексей Данилов сообщил, что так называемое "большое наступление" россиян продолжается уже восьмой или десятый день, однако успехов на фронте у окупантов нет. На пяти направлениях, по которым наступает враг, никаких достижений они не получили. Возникает логичный вопрос: "Какую же "мощь и отвагу" они собрались демонстрировать в войне с Америкой?".
Пропагандисты нахваливают выступление Путина: смотреть видео
О чем бункерный диктатор говорил 21 февраля
- В очередной раз Путин выступил с заявлениями о так называемых "неонацистах" и борьбой против "киевского режима".
- Также сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
- Не обошлось и без традиционного для России бряцания ядерным оружием. Путин подчеркнул, что страна-террористка готова к новым испытаниям.