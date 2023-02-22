В ефірі 24 Каналу показали відео, на якому російські підлабузники-пропагандисти виспівують захоплені оди бункерному диктатору, у якого "все йде за планом". Виявилося, що й економіка Росії набирає "небачених темпів", от тільки варто уточнити у якому напрямку.

У своєму виступі між покашлюваннями Владімір Путін заявив, що росіяни зможуть захистити своїх дітей "від деградації і виродження", але очевидно, що для них вже давно все втрачено.

Очевидно усім, крім путінських прихвоснів, які волають на російських телеканалах про те, що у промові Путіна вони побачили "впевненого лідера, в якого все йде за планом і все під контролем". Якщо план Путіна полягає в повній ізоляції Росії, військовій поразці на полі бою і фізичному знищенні свого народу, то й, справді, все йде за планом.

"Економічний злет"

Ба більше, пропагандистський маразм дійшов до того, що в Росії почали бачити економічні злети і розвиток економіки прямо таки шаленими темпами.

Однак і на цих заявах пропагандисти не зупинилися, і гордо заявили, що вони націлені перемогти не Україну, а Америку.

Війна з Америкою не буде такою, як "спеціальна воєнна операція",

– грозяться в Росії.

Однак супроти фактів російська пропагандистська машина безсила. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що так званий "великий наступ" росіян триває уже восьмий чи десятий день, однак успіхів на фронті в окупантів немає. На п'яти напрямках, за якими наступає ворог, жодних здобутків вони не отримали. Виникає логічне питання: "Яку ж "міць і відвагу" вони зібралися демонструвати у війні з Америкою?".

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