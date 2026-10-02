Пропагандисты в истерике: Путин опозорился во время выступления на Валдае

Выступление диктатора Путина на форуме в Валдае в очередной раз показало, что он вообще не собирается заканчивать войну. При этом он еще и сделал несколько крайне неадекватных заявлений.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с политологом Владимиром Фесенко. По его словам, на самом деле 80 % речи Путина – это те же старые ультиматумы, которые он выдвигал и раньше. Однако тональность сильно изменилась. Сейчас диктатор перешел к откровенной наглости.

Запад должен действовать более решительно

Как подчеркнул Фесенко, Соединенные Штаты и Европа не прибегают к жестким мерам против России. Соответственно, Путин прибегает к откровенному шантажу. Отсюда и все разговоры об угрозах НАТО, ядерном оружии и т. д.

Он демонстрирует, что не только не боится Запада. Он откровенно угрожает. Это связано с тем, что Путин видит слабость нынешних США. Чтобы заставить Путина пойти на реальные мирные переговоры, нужно сбить с него эту надменность и вернуть его к реалиям на земле,

– сказал политолог.

Ко всему этому добавляется промедление союзников с усилением украинской ПВО. Россия поэтому и усилила свой ракетный и дроновый террор.

Политолог раскритиковал заявления Путина на форуме в Валдае: смотрите видео 24 Канала

Как опозорился Путин?

Заявления Путина о ситуации на фронте вообще отличаются откровенной неадекватностью. На этот раз диктатор заявил, что РФ якобы только в сентябре захватила 1300 квадратных километров на Донбассе. Это вообще не соответствует действительности.

Даже в России эти "z-пропагандисты" уже в истерике из-за того, как Путин неадекватно оценивает военную ситуацию. В целом все это создает очень сложную ситуацию с перспективами переговорного процесса,

– отметил Фесенко.

Напомним, в сентябре Путин заявил, что Россия якобы оккупировала Святогорск. При этом ближайшие позиции россиян на находятся не менее чем в 9,5 километрах от города. Также бригадный генерал Андрей Билецкий впоследствии снял эффектное видео на фоне Лавры в городе.