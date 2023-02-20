Будет прямое указание Путину: о чем заявит Си Цзиньпин на годовщину войны в Украине

Китайская Народная Республика обычно декларировала нейтралитет по отношению к войне России против Украины. Однако ситуация удивительным образом изменилась.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он напомнил, что обычно Пекин, говоря о войне России против Украины, использовал отстраненные формулировки.

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Мол, Китай не занимает ничью сторону, а выступает за мир во всем мире. Однако вдруг китайские дипломаты сообщили, что Си Цзиньпин выступит с миротворческой речью на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, то есть 24 февраля.

Программное заявление Китая

Тизенгаузен отметил, что в анонсе выступления лидера Китая говорится, что его речь будет направлена "на соблюдение суверенитета обеих сторон". Хотя, по словам политтехнолога, вполне понятно, чей суверенитет сейчас нарушен.

Пекин вдруг решил сделать программное заявление по поводу войны в Украине. Думаю, что это будет прямое указание конкретно Владимиру Путину относительно того, чтобы он завершал войну по параметрам, которые будут очерчены в речи Си Цзиньпина,

– отметил Тизенгаузен.

Политтехнолог подчеркнул, что в Китае никто не рассматривает Россию как партнера.

Борис Тизенгаузен предположил, о чем Си Цзиньпин будет говорить 24 февраля: смотрите видео

Летальное оружие для России – дипломатическая игра Китая

Китайское руководство только использует страну-агрессора как инструмент для достижения своих целей.

"Китаю для решения своего крайне важного вопроса с Тайванем сейчас нужно накопить инструменты, чтобы ими торговать", – отметил Тизенгаузен.

Он напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай рассматривает возможность предоставления России летального оружия. Политтехнолог считает, что это не более чем дипломатическая игра.

Борис Тизенгаузен. Политтехнолог Это классика дипломатии. Появляется утечка информации, что Китай якобы может предоставить летальное оружие России. Блинкен предупреждает, что этого делать не нужно. А Китай на это может сказать: "Хорошо, мы не будем ничем снабжать Россию, но давайте что-то решать с Тайванем".

Таким образом, ничего особенно не делая, а только сливая определенную информацию, Китай наращивает инструментарий для торгов с Западом.

Пекин выставил Путина неадекватным

Тизенгаузен напомнил об еще одном случае дипломатической игры Китая. В январе в иностранных СМИ появилась информация о том, что Москва не сообщила Пекину о намерении начать полномасштабное вторжение в Украину. Тогда в Китае даже уволили одного из чиновников МИД якобы за то, что он не смог спрогнозировать нападение.

Китай выставил Путина неадекватным. Хотя вполне понятно, что такие заявления Китая – ложь. Все там знали (о планах Путина – 24 Канал). Тот план нападения на Украину, который лежал на столе у Путина, скорее всего, благодаря разведке был и на столе у китайского лидера,

– отметил политтехнолог.

Он подчеркнул, что Китай умными инструментами достигает того, что ему нужно.

"Хотя не исключено, что Пекин в последний момент может намеренно обострить ситуацию", – заметил Тизенгаузен.

Китаю интересны западные рынки

По словам политтехнолога, российский рынок никуда не денется от Пекина. Россия все равно будет вынуждена продавать свое сырье и товары в Китай и Индию.

"А вот европейский и американский рынки для Китая гораздо интереснее. Он не хочет терять эти рынки из-за потенциальных санкций (за поддержку России – 24 Канал)", – сказал Тизенгаузен.

Он добавил, что поэтому Пекин пытается балансировать между Западом и Москвой.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: коротко