Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, американский лидер намерен похвастаться установлением мира в мире и урегулированием кризисов, от которых уклонялись его предшественники.

На чем сосредоточится Трамп во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН?

Источники отмечают, что глава Белого дома будет опираться на собственную оценку международного авторитета Вашингтона.

"Нашу страну снова уважают. Нас уважают как никогда раньше. Я прихожу на встречи, и все встают", – заявлял Трамп ранее в этом месяце.

Однако большинство иностранных партнеров не разделяют оптимизма Белого дома. Традиционные союзники США, в частности Канада и страны Европы, вынуждены объединяться для защиты собственных интересов из-за непредсказуемости американской внешней политики.

Неверие в стабильность американского протектората выразило руководство нескольких стран. "Америка изменилась. Мы не можем контролировать бурю, надвигающуюся из Вашингтона", – заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Мировоззрение американского президента предполагает полную свободу действий на международной арене. В вопросах внешней политики он прямо заявлял о возможности поступать так, как ему заблагорассудится, ориентируясь исключительно на собственные материальные выгоды и применение силы.

Вызовы для американского могущества

Журналисты отмечают, что реальное положение дел демонстрирует уязвимость американского влияния. Военная кампания против Ирана продолжается уже восьмой месяц, несмотря на первоначальные обещания завершить ее за несколько недель, а истощение запасов ракет-перехватчиков подрывает заявления об абсолютном господстве.

Кроме того, уверенность главы Белого дома в собственной популярности противоречит социологическим данным. Опросы общественного мнения показывают рекордное снижение уровня одобрения деятельности Трампа как внутри страны, так и среди международного сообщества.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось ранее на нашем сайте, США также сталкиваются с последствиями торговых противостояний с Китаем и обострением глобальной экономической нестабильности из-за роста цен на энергоносители.

При этом ведущие СМИ США устроили бойкот главе Белого дома. Произошло это после того, как Трамп ограничил ряду СМИ доступ из-за, по его словам, распространения фейков. Теперь американского президента если и транслируют по телевидению, то без звука.