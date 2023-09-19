Во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский отметил, что Россия систематически начинает новые войны против разных государств. К слову, 19 сентября глава государства впервые с начала полномасштабной войны лично поехал на Генассамблею ООН.
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Россия угрожает другим странам
Президент Украины сказал, что Россия уже оккупировала часть Молдовы и Грузии и почти "проглотила" Беларусь.
Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии,
– сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что цель войны против Украины – превратить нашу землю, наши ресурсы и нашу жизнь в оружие против международного порядка.
Владимир Зеленский также добавил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.
"Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", – отметил президент.
Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: основное
- Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения вживую выступил на заседании Генассамблеи ООН. Основной темой выступления президента стали последствия циничного вторжения России в Украину.
- В начале выступления Зеленский подчеркнул, что важно оставаться объединенными, чтобы гарантировать справедливый мир для всех народов. И именно единство может предотвратить войны.
- Президент Украины отметил, что Третью мировую войну рассматривать именно как ядерную войну. Прошедший век научил мир воздерживаться от применения оружия массового уничтожения, а способствовать полному разоружению. Украина отдала свой потенциал, а Россия осталась хранительницей такой силы – это стало ошибкой.
- Он добавил, что это пока не самое страшное. Пока ядерное оружие находится в тайниках, Россия активно применяет другие инструменты массового поражения. Международные конвенции ограничивают владение и распространение оружия, однако они не могут предотвратить террор продовольствием, энергией и другими вещами.