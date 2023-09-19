Во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский отметил, что Россия систематически начинает новые войны против разных государств. К слову, 19 сентября глава государства впервые с начала полномасштабной войны лично поехал на Генассамблею ООН.

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Россия угрожает другим странам

Президент Украины сказал, что Россия уже оккупировала часть Молдовы и Грузии и почти "проглотила" Беларусь.

Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии,

– сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что цель войны против Украины – превратить нашу землю, наши ресурсы и нашу жизнь в оружие против международного порядка.

Владимир Зеленский также добавил, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не решился напасть ни на одну страну.

"Превращение в оружие должно быть сдержано. Военные преступления должны быть наказаны. Депортированные люди должны вернуться домой. А оккупант должен вернуться на собственную территорию", – отметил президент.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН: основное