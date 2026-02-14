Зеленский выступил в Мюнхене: главные заявления президента из речи на конференции
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 февраля, выступил с рядом заявлений на панельной дискуссии "Долговременная поддержка Украины" на Мюнхенской конференции по безопасности, прежде всего, относительно войны.
Отдельно президент рассказал о масштабах российских обстрелов и последствиях ударов. Ключевые заявления украинского президента во время речи и главные темы из его выступления, – рассказывает 24 Канал.
Что заявил Зеленский в Мюнхене?
Владимир Зеленский заявил, что Россия использует более тысячи танкеров "теневого флота", которые движутся вдоль границ Европы, и их нужно блокировать, чтобы ограничить нефтяные доходы Кремля. В то же время, по его мнению, Россия начала воспринимать дипломатию серьезно, когда наши удары по НПЗ начали работать и когда все начали говорить о ракетах Tomahawk. Президент заверил, что Украина прилагает максимальные усилия для продуктивности мирных переговоров. Наши представители, как отметил Владимир Зеленский, постоянно находятся на связи со Стивом Уиткоффом на Джаредом Кушнером. "Сегодня мы встречаемся с государственным секретарем Марком Рубио, и Украина хочет, чтобы результат всех этих усилий был реальной безопасностью и реальным миром... Кажется, что Путин хочет повторить Мюнхен, не Мюнхен 2007 года, когда он только говорил о разделе Европы, а Мюнхен 1938 года, когда предыдущий Путин начал делить Европу в реальности", – сказал он. Комментируя вопрос гарантий безопасности, Владимир Зеленский отметил, что уже есть сильные договоренности готовы к подписанию с США и Европой, соглашение по гарантиям безопасности должно быть к любому соглашению о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны? И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас, мы надеемся, что Конгресс услышит нас, мы надеемся, что американский народ услышит нас. И мы благодарны за всю реальную помощь, По мнению украинского президента, европейские партнеры также должны быть привлечены к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Киев готов к достижению реального мира. Европа практически не присутствует за столом. На мой взгляд, это большая ошибка – действительно большая... Мы готовы к соглашению, которая принесет реальный мир. Мы верим, что можно закончить эту войну, – отметил Владимир Зеленский. Владимир Зеленский выразил надежду, что трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США на следующей неделе будут полезными и содержательными для всех сторон встреч. Но честно говоря, иногда складывается впечатление, что стороны говорят о совершенно разных вещах. россияне говорят о каком-то "духе Анкориджа", По его мнению, американская сторона слишком часто возвращается к теме уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте того, что должна дать Украина, а не Россия. По словам президента, Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной по территориальным достижениям, чем с любым живым человеком по реальной жизни. Путин может считать себя царем, но он раб этой войны. Если он будет жить еще 10 лет, мы можем понимать, что это может быть война, а тогда он может вернуться или расшириться, Он считает, что Путин не мыслит категориями обычной жизни и не представляет себя без власти и войны. По словам президента, диктатор одержим идеей территориальных достижений и не отпустит ни Украину, ни другие европейские нации. Владимир Зеленский призвал европейских лидеров объединиться перед потенциальной угрозой для континента со стороны России. "Нет ни одной страны Европы, которая смогла бы защититься, полагаясь только на собственные технологии и средства", – добавил он. Относительно оборонного производства с партнерами он добавил, что сейчас действует "датская модель", совместное производство в Германии, артиллерийская инициатива с Чехией. В целом Европа выделяет 90 миллиардов евро на два года. Украинская армия - самая сильная армия в Европе. Это просто глупо держать эту армию вне НАТО, пусть это будет ваше решение, а не решение Путина, – призвал Владимир Зеленский. Президент сообщил, что каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек. По его словам, для продвижений враг теряет большое количество личного состава. "Только в декабре наши Силы обороны ликвидировали 35 тысяч оккупантов – убитыми и тяжелоранеными. Есть четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной земли. В Донецкой области цена за 1 километр – 156 солдат", – подчеркнул Владимир Зеленский. Украинский президент раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, относительно его заявлений с обвинениями в сторону ЕС и Киева и скептического отношения к возможной угрозе России для Европы. "Орбан должен перестать думать, как отращивать себе живот. Он должен думать как наращивать армию", – сказал Владимир Зеленский во время выступления. Он добавил, что благодаря украинцам защищенными остаются независимая Польша, свободные Балтийские государства, а также могут быть суверенными Молдова и Румыния без диктатуры. Владимир Зеленский отметил, что когда иранский режим впервые предоставлял России беспилотники типа "Шахед", они были простыми и их можно было легко обезвредить, однако сейчас это оружие модернизировали, что усложнило их ликвидацию. Однако теперь они другие. Они имеют реактивные двигатели. Они могут летать на разных высотах. Они могут управляться оператором в реальном времени и использовать Starlink для достижения своих целей. Они даже могут перевозить и развертывать другие беспилотники FPV, Он добавил, что Украина не имеет общей границы с Ираном, и никогда не имела конфликта интересов с иранским режимом. Но иранские дроны, которые они продали России, убивают людей и разрушают украинскую инфраструктуру. По словам президента, в январе Россия запустила по Украине 6 тысяч ударных дронов, большинство из них – "Шахеды", а также более 150 ракет различных типов и более 5 тысяч управляемых авиационных бомб. Он добавил, что нет ни одной электростанции в Украине, которую бы не повредили российские удары. "Но мы до сих пор производим электроэнергию, благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО", – подчеркнул он. Он добавил, что каждую ночь украинцы сталкиваются с не менее чем сотней "Шахедов", иногда 400 – 500, сбивая 90% из них. Президент заявил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения ПВО пустые, потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов. Пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть за 1 – 2 дня. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда – буквально в последний момент, Он поблагодарил Германию, Норвегию и Нидерланды за их лидерство в Европе, которое касается передачи систем ПВО Украине. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку независимости Украины, отдельно он отметил Германию и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. "Если вы европейский лидер и вы встречаетесь с Марком Рютте, то вы точно услышите слово PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), и не только один раз. Он начинает и заканчивает любой разговор с призывом поддержать PURL", – сказал он. По его словам, эта программа существует благодаря Европе, и Европа платит за способность останавливать баллистические удары. Владимир Зеленский перед дискуссией в рамках визита в Мюнхен встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча Зеленского и Рютте в Мюнхене: смотрите видео
Зеленский в Мюнхене показал визуализацию российских ударов
Владимир Зеленский перед дискуссией в рамках визита в Мюнхен встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Встреча Зеленского и Рютте в Мюнхене: смотрите видео