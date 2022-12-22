Но на этих заседаниях вряд ли принимались какие-то решения, ведь сейчас в России вообще больше нет государственных органов, которые бы что-либо решали. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Путин все решает сам

По его мнению, есть отдельные люди, которые принимают каждый свои решения.

Последнее, которое принимали российские государственные органы – 21 февраля о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Помним, как тогда Путин каждого из подчиненных нагибал, заставлял "подписываться кровью", что это независимые, замечательные "республики",

– вспомнил он.

Шейтельман подчеркнул, что после того, как Путин потерпел поражение в первой фазе войны, когда он наступал на Киев, он все решает единолично.

"Да, он советуется, у него есть люди, с которыми он разговаривает, но решает он все сам", – считает политтехнолог.

"Надо успокоить Путина"

Он предположил, что такие меры в Кремле называются "надо успокоить Путина".

Чем ему заниматься целый день – не в бассейне плавать. Занять его особенно нечем. Вот они и собирают совбез или другие мероприятия,

– считает он.

Собеседник отметил, что главу Кремля уже несколько недель тянет поговорить.

"Он все время в телевизоре, на каких-то совещаниях, открывает "индюшарни". Но ему постоянно нужно выступить. Есть такой диагноз: "маниакально-депрессивный психоз". Так вот у него – маниакальная стадия", – отметил Шейтельман.

В России ходят по кругу

Он обратил внимание на слова, которые произносит Путин в последнее время. Он говорит одно и то же по кругу.

У разумных людей развитие двигается по спирали. Но в России – по кругу: сначала они говорят, что "украинцы наши враги, мы их уничтожим и завоюем", потом – "давайте договариваться", позже – "мы братский, единый народ", и снова пошли на новый круг – "они наши враги, мы их будем бомбить и уничтожим",

– рассказал аналитик.

По его словам, так уже длится десять месяцев, но процесс ускоряется. Если раньше этот круг они проходили через три месяца, то сейчас – за три недели.

"Путин две недели назад выступал с шампанским в руках и говорил, что мы сейчас "братскому народу" отключим мир и газ. Поэтому этот круг они проходят быстрее. Сейчас, пожалуй, за три дня", - заметил он.

Шейтельман рассказал о целях совещаний Путина в Кремле: смотрите видео

Россия – это не государство

По его мнению, все это – ритуальные танцы, и смысла в них нет. Они нужны для того, чтобы Украина и весь мир видел, что Россия – не государство.

США – это государство, ведь Конгресс может что-то разрешить или не разрешить Президенту. Германия – это государство, потому что они нам не дают танки, Шольц может и хотел предоставить, но в правительстве нет большинства,

– подчеркнул он.

Он отметил, что Украина – это тоже государство, потому что Зеленский не может подписать какой пожелает мирный договор. А вот Путин может подписать любой договор и не будет даже сверяться с Конституцией.

По его словам, в России все заседания государственных органов имеют статус "Путин с шампанским". При этом не важно, как называется это мероприятие – "совбез" или "мы пьянствуем по поводу того, что сборная России по хоккею завоевала третье место на "Кубке "Первого канала" и победила Китай" – это одинаковый статус мероприятий.

"Но это важный статус, и нужно слушать, что Путин говорит во время этих совещаний. Этот человек принимает решение по ядерной бомбардировке или о том, будет ли он наступать на Киев", – резюмировал Шейтельман.

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