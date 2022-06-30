Вытащили тело 21-летней девушки: возросло количество погибших в результате ракетного удара по Николаеву

Из-под завалов атакованной россиянами многоэтажки Николаева вытащили тело 21-летней девушки. Число погибших в результате этой ракетной атаки возросло до 7.

Сейчас известно уже и о 6 людях, которые получили ранения. Однако количество погибших или раненых по состоянию на вечер 30 июня, к сожалению, – не окончательное.

Заметьте Уничтоженные квартиры с 3 по 5 этаж: жуткие кадры из разрушенного дома в Николаеве

Спасатели продолжают разбор завалов

Об этом написал в этот день мэр города Александр Сенкевич. Он отметил, что спасатели продолжают работать на месте разрушенной 5-этажки, поскольку разбор завалов продолжается. Впоследствии в ГСЧС это тоже подтвердили.

Спасатели также отметили, что с жителями разрушенного дома работают психологи. Они делают все, чтобы люди справились с этой бедой и не сломались под бременем потерь своих родных и домов.



Психолог общается с жительницей разрушенного дома / Фото ГСЧС

Главное о ракетном обстреле Николаева

Жители города начали сообщать, что слышат взрывы после 7 часов утра 29 июня. Вскоре стало известно, что через полчаса россияне выпустили по городу 10 ракет. Одно из попаданий было в пятиэтажный жилой дом, где практически снесло квартиры от третьего по пятый этажи одного из подъездов.

Сначала сообщали о двух погибших и трех пострадавших, но затем цифры начали расти. Среди погибших есть 6-летняя девочка, которая в момент атаки мирно спала. Еще несколько детей были ранены. Сеть тронуло видео, где ребенок пел гимн Украины, пока ему оказывали медицинскую помощь.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал видео, на котором видно удар по зданию. Ракета не случайно попала в многоэтажку, а именно на нее была нацелена.

Ракетный удар по 5-этажке Николаева: смотрите видео

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