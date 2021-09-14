Об этом Малюська сообщил в интервью. Министр отметил, что изучал вопрос с юридической точки зрения.

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Дело не совсем простое, – Малюська об отставке

Я некоторое время посвятил тому, чтобы изучить, как это заявление пишется. Это, оказывается, дело не совсем простое, многие министры ошибаются и неправильно пишут заявление об отставке,

– рассказал Малюська.

Министр подчеркнул, что Аваков в июле заявление об отставке написал правильно. Относительно себя, Малюська утверждает, что такое время – когда ему придется уйти из Кабмина – когда-то наступит. Однако пока заявление он не писал.

Какие ошибки министры делают в заявлениях

Многие пишут "прошу уволить меня ..." и так далее. Но министр не увольняется, а уходит в отставку. Его парламент не увольняет, а только принимает его отставку. Следовательно, это должно называться исключительно "заявление об отставке" и оно подается в адрес главы Верховной Рады,

– поделился тонкостями министр.

Малюська отметил, что даже парламент принимал постановления с нарушениями, когда увольнял министров по собственному желанию.

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Обратите внимание! Министр говорит, что никаких замечаний от депутатов он не получал. Что касается отношений с Офисом Президентом, то они – нормальные рабочие.