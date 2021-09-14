Про це Малюська повідомив в інтерв'ю. Міністр зауважив, що таки вивчав питання – з юридичної точки зору.

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Справа не зовсім проста, – Малюська про відставку

Я певний час присвятив тому, щоб вивчити, як ця заява пишеться. Це, виявляється, справа не зовсім проста, багато міністрів помиляються і неправильно пишуть заяву про відставку,

– розповів Малюська.

Міністр наголосив, що Аваков у липні заяву про відставку написав правильно. Щодо себе, то Малюська стверджує, що такий час – коли йому доведеться піти з Кабміну – колись настане. Проте поки заяви він не писав.

Які помилки міністри роблять у заявах

Багато хто пише "прошу звільнити мене…" і так далі. Але міністр не звільняється, а йде у відставку. Його парламент не звільняє, а лише приймає його відставку. Отже, це має називатись виключно "Заява про відставку" і вона подається на адресу голови Верховної Ради,

– поділився тонкощами міністр.

Малюська зауважив, що навіть парламент ухвалював постанови з порушеннями, коли звільняв міністрів за власним бажанням.

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Зверніть увагу! Міністр каже, що жодних зауважень від депутатів він не отримував, щодо відносин з Офісом Президентом, то вони – нормальні робочі.