Таким же мнением в разговоре с 24 Каналом поделился военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, мировой ВПК настроен так, чтобы ракеты в основном сбивались другими ракетами, и это считалось самым эффективным способом. Однако Украина на практике доказывает совершенно иначе.

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Средства РЭБ – будущее оружие

В условиях безумных ракетных обстрелов, которые не испытывала ни одна страна в истории, Украине удалось найти новые методы противодействия ракетам и беспилотникам – средства радиоэлектронной борьбы, которые понемногу становятся переломом для украинских возможностей.

Я с этим соглашаюсь <..> Это стало таким же прорывом в военно-промышленном комплексе, как раньше было изобретение FPV-дронов, которые могут нести боеприпас. Системы РЭБ не просто вносят коррективы, а действительно едва не заставляют ракеты самоуничтожаться – это новый невидимый щит,

– заметил Андрей Крамаров.

РЭБ не представляет угрозы для живой силы противника, но влияет на состояние и эффективность современного оружия, которое зависит от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле и за его пределами.

Почти каждая коммуникационная технология полагается на электромагнитные сигналы: будь то солдаты с радиостанциями, подключаемые к операторам дроны или ракеты, связанные со спутниками. Одним из основных, но эффективных инструментов является глушитель, нарушающий связь, посылая мощные сигналы на тех же частотах, что и рации или дроны, чтобы создать помехи и заблокировать сигнал.

Заметьте! Нынешняя война в Украине – первая в истории, где две примерно равны по силе и достаточно современные армии применяют системы РЭБ с максимальной интенсивностью. Эта тактика стала настолько критичной, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посвятил радиоэлектронной борьбе отдельный раздел в своей недавней статье.

Украинские средства РЭБ эффективно противодействуют вражеским целям