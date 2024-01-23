Таким же мнением в разговоре с 24 Каналом поделился военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, мировой ВПК настроен так, чтобы ракеты в основном сбивались другими ракетами, и это считалось самым эффективным способом. Однако Украина на практике доказывает совершенно иначе.
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Средства РЭБ – будущее оружие
В условиях безумных ракетных обстрелов, которые не испытывала ни одна страна в истории, Украине удалось найти новые методы противодействия ракетам и беспилотникам – средства радиоэлектронной борьбы, которые понемногу становятся переломом для украинских возможностей.
Я с этим соглашаюсь <..> Это стало таким же прорывом в военно-промышленном комплексе, как раньше было изобретение FPV-дронов, которые могут нести боеприпас. Системы РЭБ не просто вносят коррективы, а действительно едва не заставляют ракеты самоуничтожаться – это новый невидимый щит,
– заметил Андрей Крамаров.
РЭБ не представляет угрозы для живой силы противника, но влияет на состояние и эффективность современного оружия, которое зависит от постоянного обмена радиосигналами с другими системами на поле и за его пределами.
Почти каждая коммуникационная технология полагается на электромагнитные сигналы: будь то солдаты с радиостанциями, подключаемые к операторам дроны или ракеты, связанные со спутниками. Одним из основных, но эффективных инструментов является глушитель, нарушающий связь, посылая мощные сигналы на тех же частотах, что и рации или дроны, чтобы создать помехи и заблокировать сигнал.
Украинские средства РЭБ эффективно противодействуют вражеским целям
- Генерал армии в отставке Николай Маломуж объяснил, что средства РЭБ – это мощные суперкомпьютеры, благодаря которым можно войти в систему управления ракетами. Встроенный искусственный интеллект дезориентирует ракету – она не может двигаться, потому что на нее влияет радиоэлектронное излучение. Поэтому использование радиоэлектронной борьбы может оказаться эффективной защитой для украинских населенных пунктов во время атак врага.
- Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал создание в Украине "Армии роботов" и "Армии РЭБ". К соответствующей инициативе планируют привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты или умеют их масштабировать.
- В то же время военный эксперт из Израиля Давид Гендельман объяснил, чтобы системы РЭБ стали переломом в войне, нужно, чтобы это имело системный эффект, потому что одноразовое применение еще ни о чем не говорит.