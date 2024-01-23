Такою ж думкою в розмові з 24 Каналом поділився військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, світовий ВПК налаштований так, щоб ракети здебільшого збивалися іншими ракетами, і це вважалося найефективнішим способом. Проте Україна на практиці доводить геть інакше.
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Засоби РЕБ – майбутня зброя
В умовах шалених ракетних обстрілів, яких не зазнавала жодна країна в історії, Україні вдалося віднайти нові методи протидії ракетам та безпілотникам – засоби радіоелектронної боротьби, які потроху стають переломом для українських можливостей.
Я з цим погоджуюся <..> Це стало таким же проривом у військово-промисловому комплексі, як-от раніше було винайдення FPV-дронів, які можуть нести боєприпас. Системи РЕБ не просто вносять корективи, а дійсно ледве не змушують ракети самознищуватися – це новий невидимий щит,
– зауважив Андрій Крамаров.
РЕБ не становить загрози для живої сили противника, але впливає на стан і ефективність сучасної зброї, яка залежить від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та за її межами.
Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали: чи то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, чи ракети, пов'язані з супутниками. Одним з основних, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв'язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що й рації або дрони, щоб створити перешкоди й заблокувати сигнал.
Українські засоби РЕБ ефективно протидіють ворожим цілям
- Генерал армії у відставці Микола Маломуж пояснив, що засоби РЕБ – це потужні суперкомп'ютери, завдяки яким можна увійти в систему керування ракетами. Вбудований штучний інтелект дезорієнтує ракету – вона не може рухатися, бо на неї впливає радіоелектронне випромінювання. Тому використання радіоелектронної боротьби може стати ефективним захистом для українських населених пунктів під час атак ворога.
- Голова Мінцифри Михайло Федоров анонсував створення в Україні "Армії роботів" та "Армії РЕБ". До відповідної ініціативи планують залучити підприємців, які вже створювали різні продукти або вміють їх масштабувати.
- Водночас військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман пояснив, щоб системи РЕБ стали переломом у війні, потрібно, щоб це мало системний ефект, тому що одноразове застосування ще ні про що не говорить.