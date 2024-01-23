Такою ж думкою в розмові з 24 Каналом поділився військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, світовий ВПК налаштований так, щоб ракети здебільшого збивалися іншими ракетами, і це вважалося найефективнішим способом. Проте Україна на практиці доводить геть інакше.

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Засоби РЕБ – майбутня зброя

В умовах шалених ракетних обстрілів, яких не зазнавала жодна країна в історії, Україні вдалося віднайти нові методи протидії ракетам та безпілотникам – засоби радіоелектронної боротьби, які потроху стають переломом для українських можливостей.

Я з цим погоджуюся <..> Це стало таким же проривом у військово-промисловому комплексі, як-от раніше було винайдення FPV-дронів, які можуть нести боєприпас. Системи РЕБ не просто вносять корективи, а дійсно ледве не змушують ракети самознищуватися – це новий невидимий щит,

– зауважив Андрій Крамаров.

РЕБ не становить загрози для живої сили противника, але впливає на стан і ефективність сучасної зброї, яка залежить від постійного обміну радіосигналами з іншими системами на полі бою та за її межами.

Майже кожна комунікаційна технологія покладається на електромагнітні сигнали: чи то солдати з радіостанціями, дрони, що підключаються до операторів, чи ракети, пов'язані з супутниками. Одним з основних, але ефективних інструментів є глушник, який порушує зв'язок, надсилаючи потужні сигнали на тих самих частотах, що й рації або дрони, щоб створити перешкоди й заблокувати сигнал.

Зауважте! Нинішня війна в Україні – перша в історії, де дві приблизно рівні за силою й досить сучасні армії застосовують системи РЕБ із максимальною інтенсивністю. Ця тактика стала настільки критичною, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний присвятив радіоелектронній боротьбі окремий розділ у своїй недавній статті.

Українські засоби РЕБ ефективно протидіють ворожим цілям