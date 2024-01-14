Робота радіоелектронної боротьби проти ракет може стати ефективним захистом для українських міст під час атак ворога. Детальніше про роботу засобів РЕБ 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки.
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Надійний щит
Під час російської атаки 13 січня 20 із 40 повітряних цілей ворога не досягнули своєї цілі. Їх не збивали сили ППО. У Повітряних силах пояснили, що проти ракет активно використовували засоби радіоелектронної боротьби.
Це потужні суперкомп'ютери, що створюють поля, завдяки яким можна увійти в систему керування ракетами. Штучний інтелект відводить ракету або створює такі електронні щити, які дезорієнтують ракету. Вона не може рухатися, бо на неї впливає радіоелектронне випромінювання,
– пояснив Микола Маломуж.
Через це випромінювання система наведення ракети стає дезорієнтованою, а тому вона падає. Якщо ж вдається таки увійти в систему керування, то ракету можна перенацілити.
"Україна має такі засоби, але ще потужніші – надають наші колеги з США та Великої Британії. Якщо ці системи розмістити на території нашої країни по кордону – це буде потужний електронний щит разом із системами ППО", – наголосив ексрозвідник.
Радіоелектронні хвилі дуже чітко впливають на будь-які літальні апарати – не лише на ракети різних видів, але й літаки. Якщо партнери надаватимуть Україні більше засобів радіоелектронної боротьби, вони можуть стати потужним захистом для прикордонних регіонів, які страждають від постійних ракетних обстрілів з боку Росії.
Ефективна робота РЕБ під час масованої атаки росіян
- Вранці 13 січня російські окупанти вчергове обстріляли Україну. Для атаки використали справжнє різноманіття ракет. Мовиться про аеробалістичні, крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети.
- У звіті Повітряних сил розповіли про збиття 8 цілей з 40. Водночас 20 повітряних засобів ворога не досягнули своєї цілі. Як пояснив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, вони або потрапили під вплив засобів радіоелектронної боротьби, або ж підірвалися в повітрі.
- В Інституті вивчення війни відзначили неймовірну роботу українських військових. Раніше засоби РЕБ використовували для протидії дронам, але не для роботи з ракетами. На думку аналітиків, це може стати переломним моментом у роботі комплексів радіоелектронної боротьби.