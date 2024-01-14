Робота радіоелектронної боротьби проти ракет може стати ефективним захистом для українських міст під час атак ворога. Детальніше про роботу засобів РЕБ 24 Каналу розповів Микола Маломуж – генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

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Надійний щит

Під час російської атаки 13 січня 20 із 40 повітряних цілей ворога не досягнули своєї цілі. Їх не збивали сили ППО. У Повітряних силах пояснили, що проти ракет активно використовували засоби радіоелектронної боротьби.

Це потужні суперкомп'ютери, що створюють поля, завдяки яким можна увійти в систему керування ракетами. Штучний інтелект відводить ракету або створює такі електронні щити, які дезорієнтують ракету. Вона не може рухатися, бо на неї впливає радіоелектронне випромінювання,

– пояснив Микола Маломуж.

Через це випромінювання система наведення ракети стає дезорієнтованою, а тому вона падає. Якщо ж вдається таки увійти в систему керування, то ракету можна перенацілити.

"Україна має такі засоби, але ще потужніші – надають наші колеги з США та Великої Британії. Якщо ці системи розмістити на території нашої країни по кордону – це буде потужний електронний щит разом із системами ППО", – наголосив ексрозвідник.

Радіоелектронні хвилі дуже чітко впливають на будь-які літальні апарати – не лише на ракети різних видів, але й літаки. Якщо партнери надаватимуть Україні більше засобів радіоелектронної боротьби, вони можуть стати потужним захистом для прикордонних регіонів, які страждають від постійних ракетних обстрілів з боку Росії.

Зверніть увагу! Одним із завдань РЕБ є також забезпечення стійкості роботи систем і засобів керування власними військами і зброєю.

Ефективна робота РЕБ під час масованої атаки росіян