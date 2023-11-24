Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023. Він не конкретизував, коли саме стартують проєкти, але зазначив, що це відбудеться скоро.
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Федоров наголосив на масштабуванні розробок
"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав Федоров.
За словами міністра, важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.
В Україні функціонує "Армія дронів"
- У 2022 році Мінцифри разом з Генштабом ЗСУ і UNITED24 запустили проєкт "Армія дронів". Проєкт передбачає постійну закупівлю безпілотників, їхній ремонт, а також навчання та тренування для десятків тисяч пілотів.
- У 2023 році "Армія дронів" отримала 40 мільярдів гривень з державного бюджету. З Армією дронів сформовано вже 17 ударних рот БпЛА.
- 6 вересня Михайло Федоров повідомив, що за три місяці завдяки "Армії дронів" було уражено 1280 одиниць російської техніки.
- 20 листопада міністр повідомив, що за тиждень "Армія дронів" уразила 214 одиниць російської техніки. Українські військові вивели з ладу російські танки, САУ, ППО, РЕБ та іншу техніку на мільйони доларів.
- Завдяки "Армії дронів", як розповів Федоров, у порівнянні з минулим роком виробництво та кількість безпілотників, які отримали Сили оборони України, зросло в понад 100 разів.