Про це розповів голова Мінцифри Михайло Федоров під час включення на ForbesTech-2023. Він не конкретизував, коли саме стартують проєкти, але зазначив, що це відбудеться скоро.

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Федоров наголосив на масштабуванні розробок

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав Федоров.

За словами міністра, важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

В Україні функціонує "Армія дронів"