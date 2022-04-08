Выведенные с севера Украины войска РФ нуждаются в значительном пополнении, – разведка Британии

Подразделения, которые Россия вывела из северных областей Украины, требуют значительного доукомплектования. Также на передислокацию этих войск понадобится не менее недели.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные собственной разведки. Российские войска из Черниговщины и Киевщины выведены в Беларусь и Россию.

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Часть этих войск будет переброшена на Восток

По крайней мере, часть этих сил будет переброшена на Восток Украины для боевых действий на Донбассе. Однако многие подразделения требуют значительного пополнения, без этого – к развертыванию они не готовы.

В Минобороны Британии отмечают, массовое передислоцирование, вероятно, займет по меньшей мере неделю.

Российские войска продвинулись к югу от Изюма

В британской разведке сообщили, что россиянам удалось продвинуться дальше к югу от стратегически важного города Изюм. Город – сейчас под контролем оккупантов. Также захватчики продолжают интенсивно обстреливать украинские города.

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