Вывешивают флаги и отказываются сотрудничать: украинцы продолжают сопротивляться оккупанту

Херсонский городской совет сообщает, что украинцы на временно оккупированных территориях не подвергаются российскому террору и протестуют против захватчиков. В ведомстве рассказали, что украинцы борются против оккупанта во многих городах, несмотря на оккупацию.

Борьба местных жителей против россиян продолжается в Херсоне, Энергодаре, Скадовске и Донецкой области.

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Во временно оккупированном Херсоне жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях – дома развеваются сине-желтыми флагами и гербами.

Подобные протесты проходят и в Скадовске.

В Скадовске оккупанты сменили флаги Украины на админзданиях на триколоры. В ответ на это работники городского совета отказались выходить на работу и заявили, что не будут сотрудничать с врагом,

– написали в Херсонском горсовете.

В Энергодаре педагоги, несмотря на приказ работать на условиях оккупантов, пытаются продолжать обучение дистанционно – по украинской программе. Выполнять приказы россиян учителя отказываются.

Также не хотят работать на оккупантов и в Донецкой области – украинские учителя не хотят возобновлять учебный процесс на условиях россиян. Прокомментировали педагоги это лаконично: "Мы в этом шапито участвовать не будем!"

Эти примеры, приведенные Территориальной обороной ВСУ, являются одними из многих случаев сопротивления, которые украинцы героически оказывают каждый день.

– отметили в горсовете.

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