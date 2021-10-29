Вывез в Украину карту метро: в России блогера посадили из-за "гостайны"

В России блогера Андрея Пыжа отправили в тюрьму на 5 лет. Он вывез в Украину схемы тоннелей московского метрополитена, которые в России назвали "гостайной".

Так, Московский суд признал виновным автора ютуб-канала UrbanTurizm в распространении гостайны. С декабря 2018 года по август 2020 года блогер получил соответствующую информацию.

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Пыж вывез в Украину карту метро

Блогер вывез в Украину флешку со схемой тайных тоннелей в московском метрополитене "Метро-2". Сам мужчина свою вину не признал.

Что такое "Метро-2"? Это неофициальное название тайных тоннелей, соединенных с конструкциями московского метрополитена. В советский период их строили под руководством КГБ. Таким образом хотели защитить СССР на случай ядерной войны.

Блогера считают политическим заключенным

Пыж снимал видеоролики из заброшенных зданий и закрытых объектов. У него более 800 тысяч подписчиков в ютубе.

По информации СМИ, Пыж имел украинское и российское гражданство. Российский правозащитный центр "Мемориал" назвал Пыжа "политическим заключенным" и жертвой "шпиономании".

Что известно о задержании Пыжа

Блогера задержали еще в августе 2020 года. Пыж тогда заявлял, что хотел использовать карту в личных целях для своего блога.

После задержания российские силовики проводили обыски дома у блогера и его друзей.