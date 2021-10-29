Так, Московський суд визнав винним автора ютуб-каналу UrbanTurizm у розповсюдження держтаємниці. З грудня 2018 року по серпень 2020 блогер отримав відповідну інформацію.

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Пиж повіз в Україну мапу метро

Блогер вивіз до України флешку зі схемою таємних тунелів у московському метрополітені "Метро-2". Сам чоловік свою провину не визнав.

Що таке "Метро-2"? Це неофіційна назва таємних тунелів, що з'єднані з конструкціями Московського метрополітену. У радянський період їх будували під керівництвом КДБ. Таким чином хотіли захистити СРСР на випадок ядерної війни.

Блогера вважають політичним в'язнем

Пиж знімав відеоролики із закинутих будівель та закритих об'єктів. Він мав понад 800 тисяч підписників у ютубі.

За інформацією ЗМІ, Пиж мав українське та російське громадянство. Російський правозахисний центр "Меморіал" назвав Пижа "політичним в’язнем" та жертвою "шпигуноманії".

Що відомо про затримання Пижа

Блогера затримали ще у серпні 2020 року. Пиж тоді заявляв, що хотів використовувати мапу в особистих цілях для свого блогу.

Після затримання російські силовики проводили обшуки вдома у блогера та його друзів.