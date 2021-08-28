Вывезли 3 тысячи человек: Франция завершила эвакуацию из Афганистана

Франция 28 августа завершила эвакуацию населения из захваченного Афганистана. Однако дипломаты продолжат переговоры с "Талибаном", чтобы спасти еще больше афганцев, которым нужна помощь.

Сколько людей эвакуировали

Франция эвакуировала из Кабула и своих граждан, и афганцев. Сейчас опасно продолжать эвакуацию.

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Операция "Апаган", начатая 15 августа по поручению президента Республики, завершилась. Менее чем за две недели французские солдаты спасли почти 3000 человек, среди которых более 2600 афганцев,

– заявила министр обороны.

Она добавила, что Франция готова разрешить въезд всем нуждающимся в защите.

Сотрудники посольства Франции в Кабуле прибыли в Абу-Даби. Оттуда они отправятся на родину.

Франция готова предоставить защиту афганцам

Министерства обороны и иностранных дел продолжат переговоры с талибами, чтобы совместно с другими странами-союзниками продолжить эвакуацию афганцев, которые имеют право на защиту Запада.

"Мы продолжим работу с официальными лицами движения "Талибан", чтобы гарантировать, что после 31 августа они не будут создавать никаких препятствий для отъезда тех, кто пожелает это сделать", – говорится в сообщении.