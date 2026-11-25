Лукашенко не исключил возможность вывода из Беларуси российских ракет, способных нести ядерные боеголовки. По его словам, такой шаг возможен, если это будет необходимо для сохранения мира.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси заявил в интервью изданию Le Point.

Какие подробности?

Речь идет об оружии с потенциальной ядерной способностью, размещенном на территории страны. Александр Лукашенко связал возможный пересмотр пребывания этих комплексов с необходимостью достижения договоренностей по вопросам безопасности.

Вопрос о присутствии российского стратегического и тактического вооружения в Беларуси остается одним из ключевых факторов напряженности в восточноевропейском регионе.

Вероятное возвращение этих ракет в Россию может стать предметом более широких международных переговоров.

Что известно о других заявлениях Лукашенко?

Самопровозглашенный президент заявил, что под контролем Украины якобы осталось лишь 9–11 % территории Донбасса. По его словам, если боевые действия продолжатся, российская армия сможет дойти до административных границ региона, однако это будет стоить многих жизней.

Также Лукашенко призвал не считать Владимира Путина агрессором, несмотря на то, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Он признал факт вторжения, но заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы также мог бы начать войну.