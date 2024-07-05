"Гарантий нет": в ООН надеются, что Россия решит вывести войска из Украины до сентября

Глава Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что организация постоянно требует от России вывода ее войск с территории нашего государства. Стране-агрессору неоднократно отмечали нарушение фундаментальных принципов организации, и поэтому там ожидают, что оккупанты чем скорее исправят свое поведение.

Такое заявление Деннис Фрэнсис озвучил в своем интервью. Он отметил, что резолюция призывает к немедленному полному выводу всех российских войск с территории Украины.

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Что сказал глава Генассамблеи ООН

По его словам, одно государство не может "нарушать закон вопиющим образом и не ожидать никаких последствий". В частности, он напомнил, что председательство России в Совете безопасности ООН уже 31 июля 2024 года наконец закончится.

Поэтому, дипломат выразил надежду, что до окончания срока войска страны-агрессора покинут территорию Украины.

Мы надеемся, что российские власти решат вывести свои войска до сентября этого года или раньше, но исходя из того, что мы видели, нет никакой гарантии, что это произойдет,

– отметил глава Генассамблеи ООН.

Деннис Фрэнсис также пообещал, что этот вопрос будет оставаться приоритетным в повестке дня Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, он поставил под сомнение законность членства России в главном органе, а также Совете безопасности. Чиновник не видел ни одного документа, который бы подтверждал легитимность.