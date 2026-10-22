Зеленский предупредил об угрозе захвата новых городов в случае вывода войск с Востока

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может согласиться на требования России об отводе войск с Востока. По его словам, такой шаг может иметь опасные последствия и открыть врагу путь к новым территориям.

Зеленский подчеркнул, что территориальные уступки не гарантируют прекращения российского наступления. Об этом глава государства заявил в интервью Стивену Бартлетту.

Чем грозит отвод украинских войск с Востока?

По словам президента, Россия настаивает на выходе ВСУ из ряда городов на востоке Украины, в частности из Славянска, Краматорска и Дружковки. В этом контексте он также упомянул Павлоградское направление и Днепропетровскую область.

Зеленский предупредил, что передача этих территорий россиянам может создать предпосылки для дальнейшего продвижения оккупационных войск.

Если мы передадим им эти наши города, то риск будет огромным. Если он (Путин, – 24 Канал) захочет продолжать, то сможет захватить огромное количество наших городов, если будет продвигаться дальше,

– заявил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина готова обсуждать гарантии безопасности. При этом наибольшим компромиссом со стороны Украины он назвал прекращение огня. Однако Россия, по его словам, продолжает требовать отступления украинских войск, не предоставляя никаких гарантий безопасности.

Давайте просто остановим эту войну. Но они хотят, чтобы мы отошли еще дальше. И если мы отойдем, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал, что с начала осени украинские подразделения освободили больше территорий, чем враг успел оккупировать. Также президент подчеркивал, что Украина не проиграет войну, однако ежедневно теряет людей и время.