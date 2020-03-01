13:21
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выводы сделаны, – Юрчишин о концерте Вакарчука в Минске

      - Читати новину українською

      В январе вся страна активно обсуждала выступление Святослава Вакарчука на новогоднем корпоративе в Минске. В партии "Голос" считают, что ошибкой было не объяснить ситуацию людям перед самой поездкой.

      Депутат Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що Вакарчук оголошував і на етапі виборів, і після виборів, що буде поєднувати свою творчу діяльність, а це дозволено законом.

      Більше про це! Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську: відео

      "Знову ж таки, бути щирим, це поки що не цінується", – зазначив він.

      На тезу журналіста, що "бути політиком – це означає розуміти, що виступати в Мінську, в сателіта Кремля, це неприпустимо для лідера прогресивної фракції", він відповів: "Я думаю, що висновки з цієї ситуації зроблені. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми – молода політична сила, в нас буде дуже багато помилок". 

      Він також сказав, що не знає, який гонорар отримав Вакарчук за цей виступ. Однак переконаний, всі статки будуть показані в річній декларації.

      Я не знаю, скільки Святослав отримав коштів. Я навіть не знаю, чи оплата була здійснена зараз, чи раніше, коли укладався контракт. У цьому випадку коректніше ставити питання до того, хто може відповісти. Я відповісти не можу,
      – наголосив депутат.

      Що відомо про виступ Вакарчука у Мінську?Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на новорічному корпоративі відомої IT-компанії Wargaming. Свято відбулось у Мінську. Компанія є відомою розробкою та випуском культової гри World of Tanks.

      За даними ЗМІ, за виступ Вакарчуку могли заплатити 100 тисяч євро. 

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином:

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Беларуси Минск Святослав Вакарчук - новости Партия Голос Ярослав Юрчишин Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 13:00 Масштабная сделка по отмыванию денег: что известно о теневых соглашения Порошенко и Тигипко
      Дмитро Гнап
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук