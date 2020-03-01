13:17
1 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Висновки зроблені, – Юрчишин про концерт Вакарчука у Мінську

      -
      Чому Вакарчук виступав у Мінську? / 24 канал

      У січні вся країна активно обговорювала виступ Святослава Вакарчука на новорічному корпоративі в Мінську. У партії "Голос" вважають, що помилкою було не пояснити ситуацію людям перед самою поїздкою.

      Депутат Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що Вакарчук оголошував і на етапі виборів, і після виборів, що буде поєднувати свою творчу діяльність, а це дозволено законом.

      Більше про це! Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську: відео

      "Знову ж таки, бути щирим, це поки що не цінується", – зазначив він.

      На слова журналіста, що "бути політиком – це означає розуміти, що виступати в Мінську, в сателіта Кремля, це неприпустимо для лідера прогресивної фракції", він відповів: "Я думаю, що висновки з цієї ситуації зроблені. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми – молода політична сила, в нас буде дуже багато помилок". 

      Він також сказав, що не знає, який гонорар отримав Вакарчук за цей виступ. Однак переконаний, всі статки будуть показані в річній декларації.

      Я не знаю, скільки Святослав отримав коштів. Я навіть не знаю, чи оплата була здійснена зараз, чи раніше, коли укладався контракт. У цьому випадку коректніше ставити питання до того, хто може відповісти. Я відповісти не можу,
      – наголосив депутат.

      Що відомо про виступ Вакарчука у Мінську?Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на новорічному корпоративі відомої IT-компанії Wargaming. Свято відбулось у Мінську. Компанія є відомою розробкою та випуском культової гри World of Tanks.

      За даними ЗМІ, за виступ Вакарчуку могли заплатити 100 тисяч євро. 

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином:

       

      Як покращити кровообіг в мозку
      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Білорусі Мінськ Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Ярослав Юрчишин Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:00 Фільми березня: що подивитися в кіно у перший місяць весни
      Марта Вересюк
      сьогодні , 13:00 Масштабна оборудка з відмивання грошей: що відомо про тіньові угоди Порошенка і Тігіпка
      Дмитро Гнап
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 12:00 Місія виконана: ми запустили безкоштовні курси англійської онлайн
      Іван Примаченко
      сьогодні , 09:00 Головні новини за 29 лютого: історична угода США й Афганістану, повернення захоплених РФ рибалок
      Ірина Вихрущ
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук