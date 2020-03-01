Висновки зроблені, – Юрчишин про концерт Вакарчука у Мінську

У січні вся країна активно обговорювала виступ Святослава Вакарчука на новорічному корпоративі в Мінську. У партії "Голос" вважають, що помилкою було не пояснити ситуацію людям перед самою поїздкою.

Депутат Ярослав Юрчишин в інтерв'ю 24 каналу сказав, що Вакарчук оголошував і на етапі виборів, і після виборів, що буде поєднувати свою творчу діяльність, а це дозволено законом.

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"Знову ж таки, бути щирим, це поки що не цінується", – зазначив він.

На слова журналіста, що "бути політиком – це означає розуміти, що виступати в Мінську, в сателіта Кремля, це неприпустимо для лідера прогресивної фракції", він відповів: "Я думаю, що висновки з цієї ситуації зроблені. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми – молода політична сила, в нас буде дуже багато помилок".

Він також сказав, що не знає, який гонорар отримав Вакарчук за цей виступ. Однак переконаний, всі статки будуть показані в річній декларації.

Я не знаю, скільки Святослав отримав коштів. Я навіть не знаю, чи оплата була здійснена зараз, чи раніше, коли укладався контракт. У цьому випадку коректніше ставити питання до того, хто може відповісти. Я відповісти не можу,

– наголосив депутат.

Що відомо про виступ Вакарчука у Мінську?Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на новорічному корпоративі відомої IT-компанії Wargaming. Свято відбулось у Мінську. Компанія є відомою розробкою та випуском культової гри World of Tanks.



За даними ЗМІ, за виступ Вакарчуку могли заплатити 100 тисяч євро.

Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином: