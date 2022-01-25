Вывоз дипломатов не означает эскалацию, – Зеленский об эвакуации посольств

На фоне угрозы вторжения России в Украину некоторые страны приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. Однако, по словам Владимира Зеленского, это не означает неизбежную эскалацию.

Такое мнение президент Украины озвучил в новом обращении. Он назвал вывоз семей сотрудников посольств "дипломатической игрой".

Важно Берегите мозг от лжи, а сердце от паники, – Зеленский снова обратился к украинцам

В то же время украинский лидер отметил, что посольства стран ЕС и многих других оставляют своих работников в Украине.

А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не означает неизбежную эскалацию. Это является тонкостями сложной дипломатической игры,

– пояснил президент.

Он подчеркнул, что Украина вместе с партнерами работаем совместно и действует единой командой.

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Главное об эвакуации дипломатов из Украины

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину ряд стран приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. В противовес этому многие страны заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих диппредставительств.

В МИД рассказали, что в Украине есть 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. По состоянию на 25 января лишь 4 из них решили эвакуировать своих дипломатов.

Что еще сказал Зеленский в обращении

На Донбассе есть обстрелы и нарушения режима прекращения огня, а российские войска у наших границ не исчезли. Но самое главное, как сказал президент, в Украине 0 погибших и 0 раненых.

Этот отопительный сезон Украина проходит нормально. Даже несмотря на многочисленные попытки вызвать кризис.

Украина имеет огромное количество вакцин против COVID-19, а количество свободных коек в больницах – более 70%. Это более чем достаточно.

Напоследок президент призвал украинцев не паниковать и включать критическое мышление.