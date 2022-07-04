Украина убила двух зайцев, сорвав наглую авантюру России с зерном

Как сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма, арест судна с краденым украинским зерном в Турции обусловил истерию агрессора.

Корабельный скандал

Согласно сообщениям медиа, в турецком черноморском порту Карасу недалеко от Стамбула по обращению украинских властей задержали судно Zhibek Zholy под российским флагом номер ИМО 9598880.

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Сообщается, что Офис генерального прокурора Украины направил в Министерство юстиции Турции письмо, где указано, что это судно причастно к незаконному вывозу зерна из Украины (из Бердянска). В ведомстве просят Турцию осмотреть судно и взять образцы зерна для проведения судебно-медицинской экспертизы, а также потребовать объяснения о местонахождении зерна.

Подобную информацию о заходе этого судна на рейд порта Карасу распространил посол Украины в Турции Василий Боднар, а также украинские журналисты, отслеживающие торговые суда, входящие в оккупированные порты Украины.

Не так случилось, как думалось

Агрессор уделял большое пропагандистское значение рейсу судна Zhibek Zholy, принадлежащему казахской компании KTZ Express Shipping Too. В частности, о преступном выходе корабля из оккупированного россией Бердянска в конце июня заявлял мелитопольский коллаборант Евгений Балицкий, указавший о его направлении "в дружественные страны" с 7 тысячами тонн зерна.

В основном оккупанты преступно вывозят награбленное зерно через российские порты и иногда через захваченные украинские порты в Крыму; для этого за последние месяцы зерно вывозилось из Мелитополя и Бердянска в Крым или через Крым в Россию автотранспортом.

Оккупанты, очевидно, планировали использовать ситуацию с демонстративным перемещением Zhibek Zholy из Бердянска в Турцию как преступный "аргумент" в переговорах по вывозу зерна из украинских портов, которые анонсировались на начало июля в Стамбуле.

Теперь выяснилось, что этот "аргумент" может быть использован совсем другим способом, чем ожидал агрессор, а потому российская пропаганда начала масштабную истерию по поводу задержания Zhibek Zholy. При этом соответствующие заявления мелитопольских коллаборантов типа Владимира Рогова становятся разве что дополнительным доказательством преступности деяний оккупантов.

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"Разбор полетов" продолжается

В то же время, упомянутая казахская компания KTZ Express Shipping Too является дочерним предприятием государственной казахской железной дороги "Қазақстан темір жолы", но последняя сделала официальное заявление о соблюдении ею санкционных ограничений.

По информации казахской железной дороги, зерно из Бердянска якобы вывозилось по "контракту" между российской фирмой ООО "Грин-Лайн" из Санкт-Петербурга и эстонской компанией Mangelbert OU из Тарту, которая является трейдером зерновых культур и якобы заключила соглашение с турецкими покупателями фактически краденого зерна.

При этом после огласки ситуации казахская железная дорога потребовала объяснения от дочерней компании KTZ Express Shipping Too, которая и отдала судно в 2021 году в бербоут-чартер к упомянутому ООО "Грин-Лайн" и заявила, что она находится в коммуникации с уполномоченными органами Турции и Украины.

Показательно, что официально обнародованная информация от "Қазақстан темір жолы" полностью подтверждает тезисы украинской стороны о физическом происхождении и фактическом пути перемещения похищенного оккупантами зерна.

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