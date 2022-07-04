Корабельний скандал

Згідно з повідомленнями медіа, в турецькому чорноморському порту Карасу неподалік від Стамбулу за зверненням української влади затримали судно Zhibek Zholy під російським прапором номер ІМО 9598880.

Цікаве Є лише один спосіб врятувати світ від імперського монстра путінської Росії

Повідомляється, що Офіс генерального прокурора України направив до Міністерства юстиції Туреччини листа, де зазначено, що це судно причетне до незаконного вивезення зерна з України (з Бердянська). У відомстві просять Туреччину оглянути судно та взяти зразки зерна для проведення судово-медичної експертизи, а також вимагати пояснення про місцезнаходження зерна.

Подібну інформацію про захід цього судна на рейд порту Карасу поширив посол України в Туреччині Василь Боднар, а також українські журналісти, які відстежують торгівельні судна, що заходять до окупованих портів України.

Не так сталося, як гадалося

Агресор приділяв велике пропагандистське значення рейсу судна Zhibek Zholy, яке належить казахській компанії KTZ Express Shipping Too. Зокрема, про злочинний вихід корабля із окупованого росією Бердянська наприкінці червня заявляв мелітопольський колаборант Євген Балицький, який вказав про його спрямування "до дружніх країн" із 7 тисячами тон зерна.

Здебільшого окупанти злочинно вивозять награбоване зерно через російські порти та іноді через захоплені українські порти в Криму; для цього за останні місяці зерно вивозилося із Мелітополя та Бердянська до Криму або ж через Крим до Росії автотранспортом.

Окупанти, очевидно, планували використати ситуацію із демонстративним переміщенням Zhibek Zholy з Бердянська напряму до Туреччини як злочинний "аргумент" у переговорах із вивезення зерна з українських портів, які анонсувалися на початок липня у Стамбулі.

Тепер з'ясувалося, що цей "аргумент" може бути використаним зовсім у інший спосіб, ніж очікував агресор, а тому російська пропаганда розпочала масштабну істерію щодо затримання Zhibek Zholy. При цьому відповідні заяви мелітопольских колаборантів типу Володимира Рогова стають хіба що додатковим доказом злочинності діянь окупантів.

Про головне Чим небезпечне поширення "зради" про відступ ЗСУ від Лисичанська

"Розбір польотів" триває

Водночас згадана казахська компанія KTZ Express Shipping Too є дочірнім підприємством державної казахської залізниці "Қазақстан темір жолы", та остання зробила офіційну заяву про дотримання нею санкційних обмежень.

За інформацією казахської залізниці, зерно з Бердянська нібито вивозилося за "контрактом" між російською фірмою ТОВ "Грін-Лайн" зі Санкт-Петербургу та естонською компанією Mangelbert OU з Тарту, яка є трейдером зернових культур та нібито уклала угоду із турецькими покупцями фактично краденого зерна.

При цьому надалі, після розголосу ситуації, казахська залізниця почала вимагати пояснення від дочірньої компанії KTZ Express Shipping Too, яка й віддала судно у 2021 році у бербоут-чартер до згаданого ТОВ "Грін-Лайн" та заявила, що вона перебуває у комунікації із уповноваженими органами Туреччини та України.

Показово, що офіційно оприлюднена інформація від "Қазақстан темір жолы" цілком підтверджує тези української сторони про фізичне походження та про фактичний шлях переміщення викраденого окупантами зерна.

До теми – Туреччина затримала судно з поцупленим окупантами українським збіжжям: дивіться відео