"Беларускаялий" стал главным спонсором вывоза украинских детей: Латушко обратился к Сибиге

История с вывозом украинских детей в Беларусь имеет не только политическую, но и финансовую сторону. К этому процессу была привлечена большая государственная компания.

Латушко в в эксклюзивном интервью для 24 Канала заявил, что "Беларускаялий" играл ключевую роль в финансировании вывоза украинских детей. Он также рассказал, что речь идет о лагере "Диброва" в Солигорском районе, который находится на балансе предприятия.

Какую роль играл "Беларуськалий"?

По словам Латушко, "Беларуськалий" вместе с так называемым "союзным государством" финансировал вывоз украинских детей в Беларусь.

Лагерь "Диброва" расположен в Солигорском районе и находится на балансе "Беларуськалия". Транспорт для перевозки детей также предоставлял футбольный клуб "Шахтер", принадлежащий предприятию.

Отдельно Латушко рассказал, что происходило с украинскими детьми уже после их прибытия в Беларусь.

В лагере детей подвергали пропаганде. В частности, им говорили, что Украины не существует. Детей могли привлекать к занятиям с оружием и обучали его использованию.

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Санкционные игры вокруг "Беларускалия"

Латушко утверждает, что тема вывоза украинских детей также нашла отражение в санкционной политике Европейского Союза. Евросоюз добавил в соответствующее санкционное решение формулировку об ответственности "Беларускалия" за вывоз украинских детей.

Сам Латушко заявил, что рассказывал об этой истории представителям Литвы и США. Он также обращался к министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге на фоне возможного "лоббирование отмены санкций против "Беларускалия" ".

Для Латушко это принципиальный вопрос, поскольку санкции против белорусского предприятия, по его словам, связаны не только с репрессиями внутри Беларуси или поддержкой России, но и с историей вывоза украинских детей.