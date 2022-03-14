Ситуация с гумкоридорами
Этот маршрут был особенно опасен. Об этом сказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире 24 канала.
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Однако за последние два дня удалось спокойно вывезти около 4 тысяч человек в более безопасные места. Вывозят горожан как автобусами, так и Укрзализныцей.
Впрочем, орки не всегда соблюдают договоренности.
Вот сегодня (14 марта – 24 канал), когда людей вывозили из Попасной, несмотря на то, что была договоренность о режиме тишины, шел бой,
– отметил Гайдай.
То есть, людей вывозили буквально под обстрелами, они это слышали. "Это было очень рискованно", – добавил он.
Вместе с тем, патрульная полиция сопровождала каждый конвой.
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