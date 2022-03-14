Ситуація з гумкоридорами

Цей маршрут був особливо небезпечним. Про це сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі 24 каналу.

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Однак за останні два дні вдалося спокійно вивезти приблизно 4 тисячі людей у більш безпечні місця. Вивозять містян як автобусами, так і Укрзалізницею.

Утім, орки не завжди дотримуються домовленостей.

От сьогодні (14 березня – 24 канал), коли людей вивозили з Попасної, попри те, що було домовлено про режим тиші, був бій,

– зазначив Гайдай.

Тобто людей вивозили буквально під обстрілами, вони це чули. "Це було дуже ризиковано", – додав він.

Разом з тим патрульна поліція супроводжувала кожен конвой.

До слова! 14 березня на Донеччині, Луганщині та Київщині оголосили про погоджені із російською стороною гуманітарні коридори. Повний перелік маршрутів – дивіться за посиланням.

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