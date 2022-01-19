И они обе вписываются в мировоззрение Путина. Такое мнение в программе "Первые лица" на 24 Канале с Еленой Трибушной озвучил российский оппозиционер и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Каспаров соглашается, что агрессия России связана с:

историческим желанием России восстановить СССР;

реформированная демократическая и независимая Украина под боком – это шаг к концу авторитаризма в самой России.

Украина – "плохой" пример для России

Очевидно, что Украина – это страна, которая очень отличается от России. Она подает пример российским гражданам. Поэтому ликвидация украинской государственности для Путина является вопросом выживания,

– сказал политик.

Также он отметил, что Россия не может допустить, чтобы Украина стала сильным государством, поэтому право украинцев на государственность категорически отрицается.

Практическая проблема

Без Украины не может быть Российской империи, но, кроме геополитических аллюзий Путина, есть еще конкретно практическая проблема. Свободная, демократическая и цветущая Украина – это смертельная угроза путинскому тоталитаризму в России. Гарри Каспаров Российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам

Политик отметил, что Путин демонстрирует готовность поддерживать диктаторов по всему миру. В то же время президент России отрицает право народа на смену власти.

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Пути Украины с Россией давно разошлись

"Украина демонстрирует, что власть должна меняться законно на выборах, а это – смертельная угроза для Путина. Пути России и Украины разошлись еще в 1994 году, когда Украина избрала нового президента, то есть состоялся мирный транзит власти", – отметил оппозиционер.

По его мнению, это была очень важная развилка, потому что в России перехода власти мирным путем так и не произошло.

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