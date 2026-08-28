Об этом сообщает Belga News.

Что известно о дипломатическом скандале, разразившемся в Бельгии?

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево срочно вызвал дипломатического представителя Соединенных Штатов Билла Уайта. Поводом для громкого разбора полетов стала оскорбительная публикация в инстаграме, направленная против бельгийского министра здравоохранения Франка Ванденбрука.

Американский дипломат опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение чиновника с подписью "Уничтожает любую радость в жизни" и спросил у подписчиков, кто является самым большим неудачником в стране. Поводом для такой реакции стала острая дискуссия вокруг нового закона о алкоголе.



Карикатура, опубликованная послом США в Бельгии / Скриншот из инстаграма

Представители бельгийского правительства выразили решительное возмущение поведением американского дипломата.

Недопустимо, чтобы посол, аккредитованный в Бельгии, таким образом выступал против члена нашего правительства. Как министр иностранных дел, я вызову американского посла в ближайшие дни,

– заявил Максим Прево.

Нынешний спор между чиновниками возник из-за изменения маркировки на алкогольных напитках. Если раньше производители указывали, что здоровью вредит именно злоупотребление, то теперь норма требует четкой формулировки: "алкоголь вредит вашему здоровью". Местные пивовары начали масштабную кампанию против этой инициативы, которую неожиданно поддержал представитель США.

Стоит отметить, что американский дипломат Билл Уайт уже не впервые оказывается в подобных скандалах, регулярно апеллируя к правопопулистским настроениям. Ранее глава бельгийского МИД уже публично критиковал его за громкие обвинения, в частности когда тот назвал Бельгию антисемитской страной.